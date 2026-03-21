¡Digno de admirar! La increíble hazaña de Fermín Aldeguer en el Gran Premio de Brasil

El piloto murciano logró un excelente resultado clasificándose para la 'Q2'. Su actuación cobra mucho más merito sabiendo que acaba de salir de la grave lesión en su fémur y que sigue mermado físicamente.

El 2026 no empezaba de la mejor manera para Fermín Aldeguer. El murciano se lesionaba del fémur izquierdo gravemente a principios de enero en una caída durante la preparación de la temporada. Tras recibir cirugía, en Brasil ha vuelto a subirse a la moto y lo ha hecho por todo lo alto.

Goiana será la primera prueba para el piloto de Gresini este año. Durante el viernes se reencontró con los "buenos resultados", tras lograr un meritorio octavo puesto. De esta manera asegura el pase directo a la Q2.

"Me subí a la moto para coger sensaciones y volver a divertirme, sabía que era una buena oportunidad porque es una pista nueva para todos. No sé si la lluvia me ha ayudado o no, pero la verdad que la primera toma de contacto, conforme estaba la pista, no fue la mejor del mundo de cara a volver a subirse en una MotoGP. Pero hemos sacado muchísimo partido, así que contento", declaraba el murciano tras la prueba. Sin embargo, lo más llamativo fueron las imágenes del piloto nada más bajarse de la moto.

Totalmente cojo entraba al taller Aldeguer, visiblemente afectado aún por la lesión. Así lo explicaba: "Encima de la moto el dolor es casi inexistente. Es verdad que con las condiciones que había hoy, es un poco más difícil, ahí sí que tenía un poco más de dolor, pero en la parte fluida de la pista funciona bastante bien, esperemos que vaya respetando durante el fin de semana, y trabajando bien con el fisio, tomando un poco de antiinflamatorio para poder sobrevivir".

Cabe destacar que Fermín ha recortado plazos en su recuperación para volver a la competición lo antes posible: "Para mí todo es un poco nuevo. Tenía ganas de saber si seguía teniendo un buen potencial, si estaba donde lo dejé el año pasado, y de momento estamos cumpliendo". Para Aldeguer el objetivo era "estar dentro del top 10", para el sábado, asegura, será "seguir dando vueltas y cogiendo información".

¿Posible salida de Gresini en 2027?

También se pronunció, como recoge 'Motorsport', sobre su futuro, en medio de los rumores que lo sitúan en VR46 para 2027: "No hay nada claro. Yo tengo contrato con Ducati, ellos son los que gestionan dónde voy a acabar. Quiero tener mi moto oficial para el año que viene y tener el máximo apoyo, porque será súper importante con el cambio de reglamento. Si fuese con Gresini me seguiría sintiendo en familia, y ya tendríamos una gran base, pero si tiene que ser con otro equipo, no creo que haya problema, tampoco".