La advertencia de un ex de MotoGP a Ducati: "Sin Marc Márquez no tiene rumbo"

"Está teniendo dificultades": el análisis de un expiloto de MotoGP sobre Marc Márquez

Ramón Forcada, exingeniero de la categoría reina, asegura que la situación del ilerdense "no es un factor mental" y que no es el único piloto de la marca italiana con problemas.

Marc Márquez afronta un enorme desafío este año. El vigente campeón de MotoGP está teniendo serias dificultades para alcanzar el podio este campeonato, a diferencia del rotundo éxito que cosechó en la anterior campaña.

Tanto él como su Ducati no terminan de rendir de forma completa, aunque una remontada es posible. Pese al mal arranque del ilerdense, Ramón Forcada, exingeniero de la categoría reina, ha analizado la situación de Márquez y asegura que la marca italiana "está teniendo dificultades".

"Realmente no hemos visto a Marc en su salsa este año. No conozco los detalles del estado de la moto, pero Márquez realmente tiene mucho trabajo por delante. Todavía no hemos visto al verdadero Marc Márquez en la moto de 2026. Para mí, este es un problema relacionado con la lesión; se nota en su lenguaje corporal", comentó Forcada en el podcast 'Duralavita'.

Además, el exingeniero apunta a su estado físico como el origen de los problemas que está teniendo con las sucesivas caídas cada fin de semana. "Antes de la lesión, Márquez probablemente no se habría rendido y habría intentado todo para recuperar el control de la moto y evitar la caída. No es un factor mental, sino más bien instintivo", añade.

Márquez no es el único de Ducati con problemas

La situación de Marc Márquez no es un caso aislado dentro de Ducati. El resto de pilotos de la marca italiana también está sufriendo contratiempos con sus respectivas motos. Fermín Aldeguer, Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia no terminan de sentirse cómodos a la hora de correr, y se está notando en sus respectivos resultados.

"Si el campeón del mundo no está al cien por cien, el fabricante también pierde el rumbo. Como todas las Ducatis están en pista, no hay una visión general clara: no hay un punto de referencia. Los que antes se sentían cómodos, como Márquez o Fermín Aldeguer, están teniendo dificultades. Morbidelli y Bagnaia parecen muy lejos", destaca Forcada, asegurando que Ducati cuenta con un problema mayor que Márquez.

Aunque los de Borgo Panigale están sufriendo en su mayoría, Fabio Di Giannantonio es el único piloto del equipo que se ha subido a un podio en lo que lleva de Mundial. "El único que parece estar realmente cómodo es Di Giannantonio", refleja Ramón.

Por último, el exingeniero español resalta el motivo por el que Aprilia, rival directo de Ducati, no está teniendo dificultades para correr. "Los fabricantes han dado demasiado poder a los pilotos, mientras que en Aprilia todo gira en torno a Massimo Rivola: es uno de los pocos equipos con una estructura clara. Ahora son la referencia. La Aprilia es ahora la moto que hay que imitar", concluye Ramón Forcada.