Da igual que no tenga la Ducati 2024 y da igual que Mandalika no sea el circuito que más le favorece. Marc Márquez no se cansa de hacer locuras. El octocampeón del mundo ha vuelto dejar su sello en la salida de la carrera al 'sprint' en el Gran Premio de Indonesia.

Salía duodécimo y no había terminado de trazar la primera curva y ya estaba quinto. Márquez vuelve a dejar constancia del piloto que es. Quizás llegue tarde para luchar por este mundial pero lo que es seguro es sigue demostrando porqué tiene ocho títulos mundiales.

Su salida hoy en Mandalika es una prueba más de su capacidad para sobreponerse a las complicaciones. Márquez había sufrido dos caídas en apenas diez minutos en la Q2 de la mañana de este sábado y eso sumado a sus declaraciones sobre este circuito podía pronosticar un fin de semana complicado para el de Gresini.

Aún así, Marc se ha recompuesto y se ha terminado subiendo al podio. El de Cervera ha llegado a ser segundo pero Enea Bastianini le ha adelantado a pocas vueltas del final. Márquez saldrá desde el tercer puesto en la carrera de este domingo.

Mandalika no es su circuito

A pesar de la gran remontada de este sábado, Márquez reconoció el pasado viernes en 'DAZN' tras la práctica uno que no se encontraba cómodo en el GP de Indonesia. Para el de Cervera "no es el circuito más favorable", entre otras cosas porque "hay pocas curvas a la izquierda".