Fue la imagen de la jornada en los entrenamientos libres del Gran Premio de Indonesia. Marc Márquez tuvo que remolcar a Pecco Bagnaia hasta los boxes después de que su Ducati se quedara sin gasolina. Un momento que hasta provocó la risa de Gigi Dall'Igna, el gran ingeniero de Ducati.

Y Pecco aprovechó después para vacilar a Marc. Lo hizo ante los micrófonos de 'DAZN': "Cuando he visto llegar a Marc, he esperado que se parase para ayudarme porque quedarme ahí, ir andando o esperar abajo del sol, era demasiado. Gracias a Marc, le voy a regalar una pegatina de taxi".

"Me he quedado sin gasolina. Cuando he hecho la salida ya lo sabía porque he hecho una vuelta más de lo normal y solo quería hacer esa salida", explicaba el italiano.

Marc y Pecco compartirán equipo el año que viene en MotoGP. Dos dos llevarán la Ducati oficial y lucharán con las mismas armas por el mundial. Una vieja petición de Márquez, que se ve perjudicado ahora por la diferencia entre su moto y la de última generación.