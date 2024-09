La prueba de que Marc Márquez está recuperando su mejor nivel de pilotaje no son sólo las dos victorias con Gresini. También son sus salvadas en los entrenamientos libres del viernes. Ha ocurrido en los entrenamientos de Indonesia, recordando a su etapa en Honda.

Después, ha bromeado ante la prensa recordando cuando se decía que tenía un sistema 'anti caídas' en la marca japonesa: "Ha sido de las que hace mucho tiempo que no hacía. Como decía mucha gente entonces, llevaba un anticaídas en la Honda y ahora me lo han montado en la Ducati".

"Ahora el sistema especial que llevaba antes lo ha desarrollado Ducati y empieza a funcionar", reía el ocho veces campeón del mundo.

"Como decía cuando estaba en Honda, estas salvadas son espectaculares, pero también es una señal de que voy incómodo. Es un circuito que me costó en el pasado. Pensaba que este año me costaría menos y de hecho hoy me ha costado más que en otros circuitos", explica Marc, que cree que no tendrá muchas opciones de competir en Indonesia.

Jorge Martín y Pecco Bagnaia parecen estar un paso por delante de Marc. Pero el momento de la verdad llegará el domingo. Y la lluvia se podría convertir en un factor muy importante.