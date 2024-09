Marc Márquez llega bien al Gran Premio de Indonesia. El octocampeón del mundo afronta esta prueba en su mejor momento de la temporada en cuanto a resultados. Marc consiguió un fantástico tercer puesto el pasado fin de semana en Misano a pesar de perder la tercera plaza del mundial de pilotos a manos de Enea Bastianini.

Márquez se ha clasificado para la Q2 en la práctica de la mañana de este viernes a pesar de reconocer que el circuito de Mandalika no es de los que mejor se le dan al piloto de Cervera. Aún así el nivel de Marc estas últimas semanas invita a pensar que puede firmar un gran resultado en la primera prueba de la gira asiática.

"Hemos venido dos años y me ha costado los dos años. Tenía la esperanza de que con la Ducati me costara un poco menos pero no es de los más favorables. Aún así me he encontrado bastante bien y el neumático nuevo es lo que me está costando más. Con neumático usado me estoy encontrando más cómodo. A ver si mañana podemos mejorarlo", reconoció Márquez en los micrófonos de 'DAZN'.

Marc es consciente de la razón por la cual le cuesta tanto este circuito: "Hay pocas curvas a la izquierda. Ahí es donde normalmente recupero y hay poquitas".

A pesar de sus negativos presagios, el de Cervera ha marcado un buen tiempo en los entrenamientos libres y ha dejado un bonito gesto con 'Pecco' Bagnaia que se había quedado sin gasolina al terminar la sesión. Marc ha terminado remolcando al que será su compañero de equipo en 2025.