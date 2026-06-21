¡Espectacular! El intenso duelo entre Márquez y Bagnaia por el liderato en Brno

Ambos pilotos del equipo oficial Ducati han protagonizado un agónico duelo por el primer puesto en una prueba que finalmente ha terminado por llevarse el catalán, acortando una gran cantidad de puntos con Bezzecchi en su duelo por el Mundial.

Brutal duelo el que se ha vivido en Brno entre los dos pilotos de Ducati por el primer puesto en la carrera del domingo. Marc Márquez y Pecco Bagnaia han firmado una prueba muy emocionante después de más de 10 vueltas luchando por el liderato.

Ai Ogura salía desde la 'pole', seguido de Fabio Di Giannantonio y de Pecco. En el cuarto puesto se situaba el catalán, después de que MotoGP oficializara la descalificación de la prueba de Marco Bezzecchi tras un lamentable episodio sufrido durante la 'sprint' con uno de los comisarios de pista que se encontraba en el circuito.

Poco le duró el primer puesto al japonés, que fue superado por las Ducati oficiales tras las primeras vueltas. Entonces comenzó el acecho de Márquez a su compañero de equipo, que finalmente acabó traduciéndose en un impresionante adelantamiento en la vuelta 16.

Tras ello, Ogura también superó a Pecco, quedando así la cabeza de la clasificación final de la prueba. Pedro Acosta sufrió problemas en la moto y se vio obligado a abandonar en la última vuelta, perdiendo así unos valiosos puntos. Todo un paso adelante para Marc en su remontada por el Mundial. 25 puntos que valen oro para el nueve veces campeón mundial y que se sitúa así a tan solo 40 puntos del líder.

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