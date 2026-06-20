Preocupante mensaje de Bagnaia sobre la Ducati: "Aprilia marca la diferencia sobre nosotros"

El piloto italiano afronta un último año en Ducati que no está siendo fácil y donde las Aprilia están imponiendo una gran superioridad sobre el resto de corredores de la parrilla.

El Gran Premio de la República Checa ha dejado una clasificación muy emocionante en la que, por primera vez en su carrera, el japonés Ai Ogura, ha logrado la 'pole'. Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia le acompañarán el domingo en la primera fila, seguidos de Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Diogo Moreira.

Los pilotos analizaron sus sensaciones tras la prueba, dejando unas valiosas conclusiones, como lo fue la del piloto italiano de Ducati: "Esta mañana me esperaba estos tiempos en el 'qualifying', pero no tan rápidos". También explicó cómo se vivió la preparación de la prueba en el 'box' de Borgo Panigale, donde realizaron unos cambios en la moto que posibilitaron los buenos resultados.

"Esta mañana hemos probado algo en la moto que no me ha gustado, he tenido que volver atrás. Y cuando hice el primer 'time attack' he empujado. Me esperaba estar más adelante", comentaba el piloto sobre la clasificación en Brno. Luego, describió más en profundidad sus sensaciones sobre la Ducati durante la prueba, y cómo vivió el impulso que le animó a apretar más: "He mirado la pantalla, estaba a noveno. He dicho, 'wow', hostia, hoy tenemos que dar algo mas".

Para cerrar, habló de sus rivales directos y se centró en la marca que domina el campeonato 2026 hasta el momento: "Aprilia es increíble. He hecho cuatro curvas detrás de Ogura esta mañana y he mirado cómo puede entrar en las curvas y marca bastante diferencia sobre nosotros". La 'sprint' será la próxima oportunidad para Bagnaia de reivindicarse, y remontar así un año que no ha empezado bien para el italiano: "Vamos a intentar algo diferente esta tarde y quizá que estemos ahí".

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