El genial vacile entre Márquez y Moreira tras la sprint de Brno: "¡Podemos pelear ahora eh!"

El piloto español y el brasileño han vuelto a mostrar lo bien que se llevan después de que el de Honda le haya preguntado que podrían haber peleado en la sprint.

Diogo Moreira ha emergido como una de las grandes promesas de MotoGP. El piloto brasileño deslumbró en Moto2 y ahora, en la categoría reina, el de Honda ha sorprendido a muchos con el gran ritmo que ha mostrado en algunos fines de semana.

Aunque otra de las cosas que más ha llamado la atención de Moreira es lo bien que se lleva con Marc Márquez. No es la primera vez que el de Cervera nos deja una graciosa imagen junto al de Sao Paulo, y en la sprint de Brno, ambos han dejado ver una vez más la buena relación que tienen.

Moreira consiguió clasificar sexto, justo por detrás de Márquez. El número '11' esperaba luchar contra su ídolo en la sprint, algo que al final no sucedió. "Vas bien y has salido bien eh. Digo... a ver como va y que pasa aquí, porque frenas tarde", comentó Marc, en un vídeo publicado en las redes sociales del equipo LCR.

Algo que provocó la risa del brasileño, que le recordó que podrían haber peleado en la carrera. Esto causó que el vigente campeón del mundo se lo tomara a broma y lo desafiara como si de un combate de lucha de tratara y que al final, se dieran en un amistoso abrazo. "Hoy yo creo que hubiéramos peleado un poco", dijo Moreira.

"¿Tú que quieres? ¡Podemos pelear ahora!", concluyó Márquez, entre risas.

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