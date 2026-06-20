Contundente mensaje de Márquez sobre su futuro en MotoGP: "Si no mejoro, no estaré muchos años..."

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

El ilerdense sigue aumentando su nivel y dejando buenas sensaciones desde la operación pero no pierde la perspectiva. Marc sabe que otro revés físico podría ser un antes y un después en su decisión de seguir compitiendo.

Marc Márquez no le pierde la cara a la pelea por el Mundial de MotoGP. Son 65 puntos los que le separan de Marco Bezzecchi, líder de la clasificación general. Sin embargo, hace tan solo dos semanas eran más de cien.

Un antológico fin de semana de Marc en Balaton Park y una gran 'sprint' en Brno hacen que poco a poco el de Cervera vaya acortando terreno con los pilotos que tiene por delante en la tabla clasificatoria.

Sus opciones pasan por sentirse cómodo a nivel físico. Él mismo reconoce que está lejos aún de su mejor nivel y evita hablar de la pelea por el Mundial, que aún ve muy lejos. Marc es consciente de que pilotar sin dolor es su objetivo primordial y que, para seguir en MotoGP, debe volver a ser el de antes.

"Mi objetivo es construir mi futuro. Si no mejoro físicamente no voy a estar muchos años aquí. Necesito tener paciencia y centrarme en recuperarme cada vez más", reconoce el ilerdense en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Marc, que ha terminado tercero, muestra un cambio de mentalidad a la hora de arriesgar. Así lo explicaba tras la 'sprint' en Brno: "No estaba pensando en no calentarme. Lo que pensaba era que quizás Ogura se iba a calentar, porque nos tiene acostumbrados a eso. Si alguno cometía un error podía aprovecharlo".

"Quizá el Marc de hace cinco años sí habría intentado algo más, pero ahora mismo no tengo todo tan por la mano para permitirme ese tipo de riesgos", concluye el siete veces campeón del mundo.