Nuevo paso adelante de Márquez y golpe en la mesa de Ducati frente a Aprilia en la sprint de Brno

El de Cervera cosecha un gran tercer puesto en la carrera corta que cobra aún más valor tras la caída de Marco Bezzecchi. Bagnaia se llevó la victoria.

Marc Márquez vuelve poco a poco a recuperar sensaciones. Esta vez lo ha hecho en un circuito que no le es del todo cómodo como es el Autódromo de Brno. Aún así, el de Cervera ha podido subirse al podio en la 'sprint' del Gran Premio de la República Checa.

Solo 'Pecco' Bagnaia y Ai Ogura quedaron delante del de Cervera en una carrera en la que se vio una realidad distinta con respecto a la clasificación. Allí, Ogura, con la Aprillia dominó pero fue incapaz de materializar la 'pole' en victoria durante la carrera corta.

Bagnaia se llevó el triunfo y Marc recortó más distancia con sus rivales en la pelea por el título, especialmente a Bezzecchi, que se fue al suelo cuando rodaba en quinto lugar. Jorge Martín tampoco pudo firmar su mejor carrera y cruzó la línea de meta en es quinto puesto que dejó libre su compañero.

Márquez sigue sumando buenos resultados con los que gana confianza tras la operación. Son diez puntos que le recorta a Bezzecchi en la clasificación general. Son 65 puntos los que le separan del líder del Mundial: "Contento con el tercer puesto. Ducati ha hecho un gran trabajo".