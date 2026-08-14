¿Habrá reconciliación entre Marc Márquez y Valentino Rossi? "Respeto lo que logró, pero..."

El piloto español ha descartado la posibilidad de juntarse con 'Il Dottore' para arreglar las cosas, resaltando que la solución no depende de uno solo de ellos, sino de los dos.

La relación entre Marc Márquez y Valentino Rossi es uno de los aspectos más controvertidos en la historia de MotoGP. Desde el incidente en Malasia 2015, donde el italiano le atestó una patada y provocó su caída, la tensión entre ambos ha ido incrementando hasta el punto de no hablarse.

Durante los últimos años, sobre todo tras la retirada de 'Il Dottore', muchas personas han intentado que ambos se reconcilien mediando entre ellos. Sin embargo, dicho objetivo se ha convertido en una misión imposible. "Es imposible encontrar una solución. Algunas cosas no dependen de una sola persona. Se necesitan dos", ha comentado Marc Márquez, en una entrevista concedida a 'The i Paper'.

El propio implicado en la terrible relación que comparten ha rechazado la posibilidad de sentarse a plantear una 'paz' entre los dos, resaltando que Rossi no estaría poniendo de su parte para lograrlo. "En mi vida personal, no lo necesito, ni él me necesita a mí", añade el ilerdense.

Por último, a pesar de su mala relación, el vigente campeón del mundo ha mostrado su respeto por la carrera de su acérrimo rival, destacando su aportación al motociclismo y la categoría reina. "Pero respeto lo que logró. Ambos aportamos mucho a MotoGP y al mundo del automovilismo. Somos dos personas muy diferentes", concluye Marc.

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