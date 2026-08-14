Un ex de MotoGP reduce la lucha por el título a una disputa entre Marc Márquez y Aprilia

Carlo Pernat, figura mítica de la categoría reina, ha destacado la crisis de Ducati, y cómo el ilerdense deberá hacer un esfuerzo para pelear contra los de Noale por el Mundial.

La pelea por el título de MotoGP se encuentra en su punto más álgido. Jorge Martín ha aumentado su distancia con Marc Márquez, y el ilerdense deberá tirar de épica para remontar más de 40 puntos y lidiar con Aprilia para lograr llevarse su décimo título.

Con diez carreras aún por disputarse, el ilerdense debe apretar a sus rivales, sobre todo a los de Noale, y arriesgar en cada tramo del trazado. "Este Silverstone ha dicho cosas muy importantes, aunque hay que tener cuidado antes de dar por ‘profunda’, entre comillas, la crisis de Ducati", apunta Carlo Pernat, ex de MotoGP, en unas declaraciones para 'GPOne'.

De esta forma, Pernat destaca la delicada situación que atraviesan los de Borgo Panigale, a pesar del leve subidón que habían experimentado en las últimas carreras antes del parón veraniego. "Recordemos que en la última carrera, en Sachsenring, Ducati había firmado un buen triplete y todos decíamos: Ducati ha vuelto, Aprilia no va bien", añade.

Aun así, la figura emblemática de la categoría reina confía en que Márquez sea capaz de poner contra las cuerdas a Martín y Marco Bezzecchi. "Esta carrera le ha dado a Bezzecchi una convicción aún mayor de que puede jugarse el título por todos los medios. Al final se lo están jugando los de Aprilia. El único, lo repito, es Márquez. Es Márquez contra Aprilia y Aprilia contra Márquez", concluye Carlo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido