"Solo intento mejorar"
Jorge Martín resta importancia a su liderato en MotoGP: "No me importa si soy primero o segundo"
El piloto de Aprilia prefiere no darle prioridad a su posición en la clasificación y centrarse en la lucha directa por el título.
Jorge Martín cuenta con ventaja para hacerse con su segundo título de MotoGP. El piloto de Aprilia mantiene su posición como líder del Mundial, y tras el GP de Gran Bretaña ha aumentado su distancia de puntos con Marc Márquez. Con 40 puntos de diferencia, el madrileño tiene menos presión encima, aunque no se confía.
A pesar de mantener su estatus a la cabeza de la clasificación, Martín le ha restado importancia, resaltando que hasta el final de temporada no hay nada decidido. "Para mí ahora, realmente no me importa si soy primero o segundo o lo que sea. Solo intento mejorar constantemente", asegura el piloto español en declaraciones a 'Motorsport'.
Por el momento, el objetivo de Martín es mantener su buen nivel o mejorarlo en cada carrera para poder seguir optando al título hasta el último circuito. "Siempre estoy pensando en cómo mejorar, cómo ser mejor, y en tener la oportunidad de luchar por el título hasta el final. Así que, si tengo la oportunidad de luchar por el Mundial, será lo suficientemente bueno para mí", añade.
Dicha mentalidad por parte del piloto ha sido motivo de análisis, debido al cambio que ha experimentado en los últimos años. "Hace dos años, estaba realmente obsesionado con intentar estar siempre delante, intentar liderar y ganar. Pero eso, sinceramente, quita mucha energía. Ahora, simplemente me estoy centrando no en el resultado, sino en ser un mejor deportista y un mejor Jorge Martín", concluye.
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