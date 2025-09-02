"No era bien visto por el entorno de Marc Márquez": la mano derecha de Bagnaia recuerda un "duro año" en Honda

Cristian Gabarrini, jefe de mecánicos de Pecco Bagnaia en Ducati, ha recordado el año en el que pasó de trabajar con Casey Stoner en Honda a hacerlo con Marc Márquez.

"Se me veía un poco como un rival"

Aprovechando el parón de dos semanas entre Hungría y Cataluña, Cristian Gabarrini se ha pasado por el podcast 'Mig Babol' para tratar varios episodios de su extensa carrera en MotoGP.

El actual jefe de mecánicos de Pecco Bagnaia en Ducati trabajó en el pasado junto a grandes campeones como Casey Stoner, Jorge Lorenzo y Marc Márquez.

Sobre sus años con el octocampeón, el italiano ha recordado cómo HRC le comunicó que el australiano, campeón de MotoGP en 2007 se retiraba.

"Recuerdo que en 2012, yendo a Le Mans, me llamó Livio Suppo y me dijo: '¿Estás sentado? Tengo que decirte algo: Casey ha decidido dejarlo'", ha explicado.

Sin embargo, él ya se lo 'olía': "No me sorprendió porque en 2007 él ya me había dicho que su sueño era ganar un Mundial en MotoGP. Hecho eso, estaría satisfecho’. Una vez conseguido, cada año que pasara en el Mundial sería un extra para él. La llamada de Suppo no me pilló desprevenido, porque Stoner ya me lo había insinuado antes".

Sin Stoner en Honda, a Cristian Gabarrini le cambiaron de posición y comenzó a notar la injerencia del 'clan Márquez'.

"En Honda llegó Marc Márquez -en 2013-, que se llevó a su jefe técnico de Moto2 (Santi Hernández). HRC me puso como ingeniero de apoyo junto a un técnico japonés. No era bien visto por ciertas personas del entorno de Marc, fue un año bastante duro. Yo había sido el exjefe técnico de Stoner, se me veía un poco como un rival", ha recordado.