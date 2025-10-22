Junts se cansa de esperar y marca su territorio: cuatro carpetas que pueden hacer tambalear al Gobierno de Sánchez

"La gente está hasta las narices de no llegar a fin de mes mientras ve cómo sus impuestos van a rescates, financiación ilegal de partidos o fiestas", aseguró Nogueras

La otra cara El partido de Puigdemont avisa de que su apoyo no está garantizado si Moncloa no actúa ya. Reclaman cambios en las leyes sobre reincidencia y ocupaciones, más apoyo a los autónomos y avances en los presupuestos, mientras critican que Sánchez hable "del cambio de hora".

Junts vuelve a mover ficha en el Congreso y deja claro que la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez no está garantizada si no se atienden sus propuestas. Este miércoles, la portavoz del partido, Míriam Nogueras, reprochó al presidente que centre el debate en temas como el cambio de hora y no en los problemas que afectan a los ciudadanos. "Quizá habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio", lanzó.

Pero Junts no solo habla: ha dejado cuatro carpetas sobre la mesa del Ejecutivo. En laSexta hemos tenido acceso a ellas:

Multirreincidencia : Junts propone endurecer las penas para quienes cometan tres o más hurtos, incluyendo prisión para los reincidentes.

: Ocupaciones ilegales : su ley eliminaría la obligación de comprobar si los ocupantes sin contrato están en situación de vulnerabilidad.

Presupuestos : esta carpeta está cerrada, y desde Junts aseguran que el Gobierno no ha dado ninguna noticia al respecto.

: esta carpeta está cerrada, y desde Autónomos: la propuesta de Junts llega tras calificar de "vergonzosa" la ley del Gobierno para este colectivo.

Nogueras criticó que, mientras el Ejecutivo habla de cambios horarios, los ciudadanos siguen preocupados por la delincuencia, los autónomos que pierden ayudas y la falta de vivienda asequible. "La gente está hasta las narices de no llegar a fin de mes mientras ve cómo sus impuestos van a rescates, financiación ilegal de partidos o fiestas", aseguró.

Sánchez, por su parte, defendió su gestión y aseguró que España está entre los países europeos que mejor tratan estas cuestiones. También reivindicó las ayudas a autónomos y el compromiso del Gobierno con la vivienda.

Fuentes de Junts aseguran a laSexta que "en los próximos días pasarán cosas importantes" si el Ejecutivo no mueve ficha sobre estas carpetas, aunque de momento no hablan de mociones de censura. Desde Moncloa, en cambio, minimizan las advertencias y descartan que Junts apoye a PP y Vox en un hipotético intento de derribar al Gobierno.

Con estas cuatro carpetas, Junts deja claro que no se trata solo de palabras: quieren que se abran, se discutan y se resuelvan. Y avisan: la estabilidad del Gobierno depende de ello.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.