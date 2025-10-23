Bagnaia responde a las palabras de Valentino Rossi sobre Marc Márquez

El italiano ha señalado que se encuentra en una "situación difícil de entender".

En declaraciones a 'SkySports 24' después del Gran Premio de Australia, Valentino Rossi se mostró muy contundente cuando le preguntaron por la situación de Bagnaia.

"Pecco no se lleva bien con la Ducati, tiene dificultades. Le emparejaron con un compañero rápido y difícil de manejar. Lo está pasando mal...", señaló el 'Doctor', que volvió a dejarle un 'dardito' al ilerdense.

Sobre sus palabras le preguntaron al '63' en la previa del Gran Premio de Malasia, pero este se limitó a incidir en los problemas que está teniendo.

"Solo puedo decir que para todos nosotros es una situación difícil de entender. No es fácil, ni para mí, ni para los pilotos, ni para los técnicos", señaló.

Eso sí, Bagnaia ha lanzado un aviso al equipo de BorgoPanigale sobre lo que puede pasar si sus problemas se trasladan a otros pilotos de la marca.

"Estamos intentando comprender qué pasa, porque este problema también podría presentarse a otros pilotos de Ducati, y sería una situación complicada", explicó.

Pol Espargaró ya avisó hace unos días de que el gran problema de tener a Marc Márquez de compañero es que camufla las debilidades de la moto, por lo que en Ducati se deben encontrar en una compleja tesitura sobre qué dirección tomar.