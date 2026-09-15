Jorge Martín desvela el calvario que comparte con Marc Márquez: "Estamos rotos"

El campeón del mundo en 2024 ha reconocido que, "al igual que le pasa a Marc", le "cuesta dormir sobre el lado derecho".

"A mí también me cuesta..."

Este martes se ha conocido que Jorge Martín pasará revisión médica antes del Gran Premio de Austria después del agarrotamiento que sufrió en su antebrazo derecho en Misano.

Todo apunta a que el de San Sebastián de los Reyes pasará por quirófano tras la cita en el Red Bull Ring, aunque parece que no se perderá ninguna cita después.

Empatado con Marc Márquez en la general, el campeón del mundo en 2024 quiere irse a Yamaha con el título, pero sabe que su físico será el gran hándicap para lograrlo.

De hecho, en una entrevista a 'Moto.it', ha reconocido que, "al igual que le pasa a Marc", le "cuesta dormir sobre el lado derecho".

"A mí también me cuesta dormir sobre el lado derecho, igual que le pasa a Marc Márquez; la realidad es que estamos todos rotos", ha señalado.