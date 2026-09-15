Ducati reconoce que Marc Márquez está jugando con sus rivales

Claudio Domenicali, CEO de la marca de Borgo Panigale, ha afirmado que el ilerdense "es un gran problema para los demás" por su "capacidad mental".

Tras el doblete de Marc Márquez en el Gran Premio de San Marino de MotoGP que le deja como líder del Mundial, Claudio Domenicali analizó en 'Marca' cómo está el vigente campeón.

El CEO de Ducati, a pesar de la enorme remontada de un Marc que hace siete semanas estaba a más de 100 puntos del liderato, afirma que "aún le cuesta, depende mucho de la pista".

Eso sí, destaca que "ha tenido suerte, porque hace falta un poco de suerte y nuestros rivales han cometido muchos errores".

Y muchos de esos errores han llegado provocados por el propio piloto, que según el gran jefe de Ducati consigue meterse en la cabeza de sus rivales.

"Está claro que Marc mete presión y es más fácil cometer un error", ha señalado el dirigente italiano.

"Marc, seguramente, es un deportista extraordinario. No sólo desde el punto de vista del talento, sino también desde el de la capacidad mental. Con lo que es un gran problema para los demás", ha zanjado.