Jorge Lorenzo ha sido denunciado por una empresa que él mismo contrató por el impago de 4 millones de euros. El balear habría contratado los servicios de The Office S.C.P. para recuperar el dinero robado por amigos, managers y hombres de confianza, pero a pesar de que lo encontraron cuando le pasaron la factura no encontraron respuesta alguna, según informa Carlos Quílez en 'El Taquígrafo'.

Todo comenzó cuando Jorge Lorenzó se dio cuenta de que algo no cuadraba en sus cuentas y de que el faltaban casi 13 millones de euros. Para recuperarlo, contrató a The Office S.C.P. En el acuerdo, se estipuló que esta empresa cobraría el 25% del dinero recuperado menos 60.000 euros que Lorenzó pagó al firmar. A pesar de cumplir, no han visto ni un euro. Ahora lo reclaman todo.

"El señor Lorenzo se percató de que le faltaba dinero que gestionaban sus managers. Además, fue objeto de presunta deslealtad por parte de Jordi Puig Godés al que entregó unos 12 millones de euros para realizar inversiones que no se realizaron", cuentan las diligencias judiciales.

El juez de instrucción númro 43 ve indicios de delito y de ilicitud en Jorge Lorenzo, y por tanto se abrirá juicio contra él.