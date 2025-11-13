Pedro León se pronuncia sobre José Mourinho: "No le guardo rencor..."

El exfutbolista del Real Madrid responde en 'El Cafelito' sobre José Mourinho, que le apartó en el Real Madrid: "Me dolió que no sabía por qué...".

Pedro León, en 'El Cafelito', ha respondido a todo. Ha recordado aquel encontronazo con José Mourinho, que en rueda de prensa dejó la frase con Zidane o Maradona: "Habláis de Pedro León como si fuese Zidane o Maradona...". Más de diez años después, el jugador sigue sin entender el motivo por el que ocurrió todo aquello.

"Te soy sincero, eso no me dolió. Lo que me dolió es que no sabía por qué. Y a día de hoy sigo sin saber por qué", dice el jugador murciano.

Deja claro que él no "faltó el respeto" a nadie en ese partido del Levante en el que se contó que empezó todo el lío: "En el partido ante el Levante yo no hice ningún aspaviento. Ni falté el respeto ni nada. Un día era porque había calentado mal en Levante, otro día era porque...".

"Le he perdonado. Creo que mi carrera hubiera sido diferente, pero no le guardo rencor. Es verdad que en ese momento si tuvieses que firmar cómo sería tu vida en el Real Madrid, hubiese sido diferente", apunta.

Pero no quiere tomarse un café con él: "No nos hemos cruzado. Él está bien en Portugal y yo estoy bien en Murcia".