El Senado se prepara para la comparecencia de Sánchez: misma sala que Ábalos, Cerdán y Koldo y sin periodistas

Quedan escasas horas para que Pedro Sánchez comparezca en el Senado dentro de la comisión del caso Koldo, siendo el segundo presidente del Gobierno de la democracia en comparecer en una comisión de investigación parlamentaria, después de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya hemos podido conocer algunos detalles sobre cómo será esa comparecencia, que comenzará a las 9:00 horas de este jueves y que tiene previsto alargarse durante varias horas.

La sala en la que se celebrará el interrogatorio será la Clara Campoamor, la misma en la que comparecieron José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. En esa sala solo podrán entrar los integrantes de la comisión de investigación, restringiendo el acceso a los periodistas, que sí podían entrar en otras ocasiones.

Una de las grandes incógnitas que se mantienen hasta ahora es la persona que el PP elegirá para interrogar a Sánchez. Alejo Miranda es el nombre que ha cogido una mayor fuerza en los últimos días, pero a la ecuación también se ha sumado Rocío Dívar. Desde el PP, no obstante, no se ha dado ninguna pista sobre quién será la persona elegida finalmente.

Sánchez no guardará silencio y muestra "total transparencia"

Por el momento, la única formación que ha dicho que no estará presente es el PNV. Sí que estarán los miembros del grupo parlamentario plural, que engloba a Junts, Coalición Canaria, BNG y Agrupación Herreña Independiente. Eduard Pujol (Junts) tendrá que repartir el tiempo entre los demás integrantes del grupo.

Sánchez ha reiterado que responderá a las preguntas de los senadores "con total transparencia" y descarta guardar silencio, como sí han hecho otros convocados. Junto a Sánchez estarán los cinco miembros de la mesa y un letrado. Antes de esta cita, concretamente el miércoles, está previsto que el PP caliente el terreno de juego en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en la que se hablará -y mucho- de corrupción.

La pregunta que Alberto Núñez Feijóo formulará a Pedro Sánchez será toda una declaración de intenciones. "¿Va a decir la verdad?", trasladará el líder del PP al presidente del Gobierno. Es una de las tres preguntas registradas para Sánchez, junto a una de Ione Belarra ("¿Cuales son los planes políticos del Gobierno?") y otra de Maribel Vaquero ("¿Considera necesario abordar el fenómeno de la multirreincidencia?").

