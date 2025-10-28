Muere Oti Cabadas, 'Coco', la camionera gallega e 'influencer' que visibilizó a la mujer en un sector masculinizado

La conductora, apasionada de su camión, se sintió indispuesta cuando se encontraba en un encuentro de camioneros en Aragón. Fue trasladada a un hospital de Zaragoza, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

"Hoy es un día muy triste": con estas palabras, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha anunciado la muerte de Oti Cabadas, la camionera e influencer gallega conocida en redes sociales como 'Coco' ('Coco trucker girl', que significa 'Coco camionera') a los 41 años. "Oti fue un ejemplo para todos nosotros, no sólo por la alegría que transmitía con su mirada sino por la pasión con la que vivió su profesión y la forma en que inspiró a quienes la rodeaban", ha señalado la CETM en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

La causa de la muerte de 'Coco' parece ser un derrame cerebral que sufrió de manera inesperada. Días antes de fallecer la camionera se encontraba en un encuentro del sector en el circuito de MotorLand, en Aragón, donde se sintió indispuesta, hasta el punto de desmayarse, y fue trasladada a urgencias. Allí, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, se le diagnosticó un derrame cerebral, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por ella, según indican desde La Voz de Galicia.

Desde la Confederación han destacado cómo "abrió caminos a muchas mujeres en el sector del transporte", un sector extensamente masculinizado, demostrando "que este mundo no es sólo para hombres". "Nos contagiaba su optimismo, nos animaba con sus 'viernes de morrete rojo' y nos enseñó una lección imprescindible: hay que luchar por lo que amas y seguir siempre tu propio camino. Vuela alto, Oti. Siempre te recordaremos con cariño y gratitud por todo lo que nos dejaste", han terminado. Oti Cabadas tenía 41 años y aunque era gallega de nacimiento, vivía desde hacía años en Palencia.

A través de sus redes sociales llegaba a miles de personas: contaba con más de 330.000 seguidores en su cuenta de TikTok y cerca de 40.000 en Instagram, en las que contaba su día a día con el que decía que era su "complemento favorito": el camión. Hace un par de años, Alberto Chicote viajó con Oti en su camión para ver, en sus propias carnes, si era real el mito de que en los locales en los que hay camiones aparcados se come mejor que en los que no.

Oti Cabadas también habló con Jordi Évole, en 'Salvados', donde relató entre otras cosas el peligro de ser mujer en el mundo de un camión. 'Coco' también explicó a Évole muchas de las situaciones incómodas a las que tuvo que hacer frente por ser mujer camionera, llegando a tener que vestir en chándal y no maquilarse para poder pasar desapercibida. "Llegaba a casa llorando y pensé en dejar el camión porque no podía estar así".

→ 📺 Vuelve a ver el 'Salvados: En ruta' en el que Oti Cabadas habla con Jordi Évole

En su última intervención en el Congreso Nacional de la Mujer en el Transporte, celebrado el pasado mes de marzo en Madrid, Oti Cabadas destacó las dos cosas que necesita una mujer para ser camionera: aptitud y actitud. "En el primer caso se trata de contar con la suficiente formación técnica y de conducción, mientras que la segunda tiene que ver más con el hecho de sentir pasión por esta profesión. El camión y el transporte son una vocación", aseguró, según recuerdan desde Transporte Profesional.

