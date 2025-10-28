Así suena 'Berghain': el nuevo tema de Rosalía cuyo vídeo está arrasando en las redes

Rosalía ha lanzado 'Berghain', un nuevo tema que ya cuenta con más de 2,8 millones de reproducciones. Puedes escuchar cómo suena y ver su videoclip en este vídeo.

Rosalía ha regresado con un nuevo tema: 'Berghain'. Se trata de una canción junto a Björk y Yves Tumor que mezcla electrónica, flamenco, deseo y referencias religiosas, abriendo su nueva etapa musical de manera provocadora, creativa y totalmente distinta a lo que hizo en 'El mal querer' y 'Motomami'. Además, 'Berghain' es el primer tema y videoclip de su esperado cuarto álbum, 'Lux', que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre.

La canción, además, cuenta con las colaboraciones de Björk, con quien ya trabajó en 'Oral' (2023), y del productor estadounidense de música electrónica experimental Yves Tumor. Cada uno canta en un idioma diferente —español, inglés y alemán— creando una atmósfera única y casi hipnótica.

Por otro lado, el videoclip, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, está dirigido por Nicolás Méndez y es un espectáculo visual que mezcla erotismo, misterio y espiritualidad. En él, Rosalía camina seria por la ciudad con gafas de sol, seguida de músicos con sus instrumentos. En un momento, su top gris se transforma en una camiseta que dice: "myintrusivethoughtssoundlikethis" ("mis pensamientos intrusivos suenan así"), un guiño a los temas internos que recorre el disco.

Por último, ¿de dónde surge la idea del nombre? 'Berghain' hace referencia a la famosa discoteca Berghain de Berlín, templo del techno y la música electrónica, que Rosalía convierte en una especie de catedral donde la música y la espiritualidad se encuentran. Si quieres saber más detalles y curiosidades de este estreno pincha aquí.