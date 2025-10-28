Josep Martínez, portero del Inter de Milán, mata a un anciano en silla de ruedas

El español atropelló en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva 'azzurra' a un señor de 81 años que falleció en el acto.

Mañana trágica la de este martes en Fenegrò, en la zona de Como, después de confirmarse el fallecimiento de un hombre tras ser atropellado por el portero suplente del Inter de Milán, Josep Martínez.

Según 'La Repubblica', el anciano de 81 años falleció en el acto tras haber sufrido un malestar y haber invadido el carril contrario.

Según el citado medio, el impacto fue extremadamente violento y sucedió cerca del centro de entrenamiento del club.

Los servicios de emergencia, incluyendo un helicóptero, una ambulancia y los Carabinieri, acudieron de inmediato, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del anciano.

Josep Martínez, por su parte, salió ileso del accidente, aunque muy afectado por lo ocurrido.