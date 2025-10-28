Amazon recorta su plantilla y despedirá a unos 14.000 empleados corporativos

Los detalles Este tijeretazo de puestos de trabajo afecta a los empleados corporativos. Amazon tiene 1,56 millones de empleados en total, mientras que su plantilla corporativa la componen unos 350.000 trabajadores.

Amazon ha anunciado el despido de unos 14.000 empleados corporativos, justificando la medida como un esfuerzo por reducir la burocracia y reasignar recursos hacia sus principales inversiones. Con una plantilla total de 1,56 millones, la compañía busca optimizar su estructura en el contexto de la adopción de inteligencia artificial, lo que podría propiciar más recortes en el futuro. Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de las Personas y Tecnología, confirmó que mientras se reducen puestos en ciertas áreas, se contratará en otras estratégicas. Los empleados afectados tendrán 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, y quienes no lo logren recibirán indemnizaciones y servicios de recolocación.

Amazon ha confirmado este martes que despedirá a unos 14.000 empleados corporativos, un tijeretazo en su plantilla que la compañía justifica para "reducir más la burocracia, eliminar capas y trasladar recursos" para garantizar que invierte en sus "mayores apuestas", en un contexto de adopción de inteligencia artificial que podría propiciar nuevos recortes también el año que viene.

De acuerdo con la agencia Reuters, a finales del año pasado Amazon tenía alrededor de 1,56 millones de empleados, entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Su plantilla corporativa la componen unos 350.000 trabajadores.

En un comunicado firmado por Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de las Personas y Tecnología de Amazon, la compañía confirma que la empresa va a "reducir en algunas áreas y a contratar en otras" y que esto supondrá una reducción de su plantilla corporativa de aproximadamente 14.000 puestos de trabajo.

Según el comunicado, Amazon ofrecerá a la mayoría de los empleados 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y los equipos de contratación priorizarán a los candidatos internos para "ayudar a la mayor cantidad de gente posible a encontrar nuevos puestos dentro de Amazon". A aquellos empleados que no consigan encontrar un nuevo puesto en la compañía o que elijan no buscar uno se les ofrecerá una indemnización por despido y "servicios de recolocación", así como prestaciones de seguro médico.

Además, la nota apunta que el próximo año esperan "seguir contratando en áreas estratégicas clave", pero, "al mismo tiempo", seguir encontrando "lugares adicionales en los que eliminar capas" y aumentar la "eficiencia", dando a entender que puede haber más despidos.

El comunicado alude también a la apuesta del CEO de Amazon, Andy Jassy, para reducir capas y apoyarse más en la IA. El pasado mes de junio, recuerda Reuters, ya advirtió de que la adopción de herramientas de IA generativa reduciría la plantilla corporativa del gigante del comercio electrónico en los próximos años.

En su nota, Galetti admite que "algunos podrían preguntarse por qué estamos reduciendo puestos cuando la empresa está teniendo un buen desempeño". En este sentido, argumenta que "esta generación de IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde la aparición de Internet y permite a las empresas innovar mucho más rápido que nunca". "Necesitamos una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad, para avanzar lo más rápido posible para nuestros clientes y nuestro negocio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.