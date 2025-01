La dura confesión de Jorge Martín antes de ganar su primer mundial: "De los peores momentos de mi vida"

"No estaba motivado"

Jorge Martín vive un idilio este 2025 tras su llegada a Aprilia y el aura de campeón. En la presentación de la semana pasada, el madrileño dio las claves para su mejoría como piloto, siendo fundamental el trabajo fuera de la pista.

En referencia a la salud mental, se pronunció Martín en la presentación de Aprilia. Tras ser subcampeón de MotoGP en 2023 y su derrota frente a 'Pecco' Bagnaia, el de San Sebastián de los Reyes confesó que "fue uno de los peores momentos de mi vida".

De hecho, la crisis mental se prolongó hasta el inicio de 2024, la que sería su campaña gloriosa en la categoría reina del motociclismo: "Cuando llegué a los test, no estaba motivado. Era rápido, pero no tenía motivación. Solo hacía mi trabajo".

Hasta tal punto que meditó la retirada: "Me dije a mí mismo, 'vale, haré las carreras, me llevaré el dinero y quizá lo deje al final de la temporada". Su trabajo con un psicólogo deportivo ha sido clave para reencontrar la motivación: "No fijarme sólo en el resultado final sino apreciar el proceso, ésa fue la clave".

Su era en Aprilia la ve como un objetivo distinto a lo que se planteaba Martín anteriormente: "Tengo mi propio reto personal para hacer que este proyecto triunfe. Nadie ha ganado con Aprilia en MotoGP, así que eso me motiva mucho".