El inmenso reto de Jorge Martín con la Aprilia: "Nunca nadie ha ganado..."

Aprilia ha presentado este jueves la moto de Jorge Martín para la próxima temporada. Una moto con la que esperan acercarse a las Ducati. Saben que retarles será verdaderamente complicado, pero cuentan con el actual campeón del mundo de MotoGP. Y el madrileño acepta el reto. Aunque sabe que es descabellado ponerlo como gran objetivo.

Esto ha dicho ante los medios en la presentación de su nueva máquina: "Nadie ganó con la Aprilia en MotoGP y estoy emocionado con intentar hacerlo. Iré a por ello, tengo mucha determinación. No puedo garantizar resultados, pero sí mi cien por cien y sacrificios con este proyecto".

"Necesito adaptarme al estilo de trabajo. También ellos tienen otro estilo. Fueron muy metódicos en el test. Ya siento que trabajan en mis prioridades", dice un Martín que primero buscará "los límites" para después ir rápido: "Para mí, el objetivo en Tailandia será acabar porque debo entender los límites de la moto. No me vale de nada caerme sin motivo, es importante saber hasta dónde podemos llegar".

"Desde allí, Tailandia, el objetivo es mejorar en cada carrera, las sensaciones, el conjunto, la moto, adaptarme a la moto. Obviamente, el desafío de ganar está ahí, pero no es el objetivo ahora. Lo es adaptarme a la moto y dar el máximo", explica el ya expiloto del equipo Pramac, la satélite con la que ha salido campeón de la categoría reina.

Las pruebas de Montmeló

Ya dijo Jorge en Barcelona que el tren delantero era incluso mejor que el de la Ducati: "Nada más salir a pista, me impresionó el tren delantero. Parecía como una moto de calle, que aunque no vayas muy fuerte, tienes mucho feedback. En cambio, con la Ducati nunca tuve este feedback al cien por cien".

"Con la Aprilia lo siento como si fuera algo muy bueno. Hay mucho margen para mejorar. De lo negativo, me faltan vueltas en esta moto, primero para adaptarme, también para trabajar en la ciclística y la electrónica para ponerla a punto, porque era un poco nerviosa, digamos. Hay potencial", explica confiado el compañero de Marco Bezzecchi.

¿A qué rival teme más?

Martín no se ha querido pronunciar sobre qué rival cree que será el gran candidato: "A ninguno, a mí mismo. Ahora me tengo que centrar en mí mismo. Obviamente, los rivales son los que son. Marco Bezzecchi es al primero al que tengo que batir. Tengo un reto con esta moto, que terminaron octavo y noveno, creo, y llevarla a ser primero".

Sobre Marc Márquez, dice que él está centrado en sus cosas: " Yo no sé sus retos, habría que preguntarle a él. Yo ya tengo mi reto, que es bastante grande. Obviamente, al ser una moto que no conozco será difícil, sobre todo al principio, pero tengo mucha confianza en la gente con la que trabajo. Tengo que mucha motivación, más que la que he tenido otros años. También tengo disciplina. Esta motivación y la disciplina pueden ser peligrosas".