La increíble reflexión del mánager de Márquez: "Es brutal, Marc ya está pensando en 2026"

Jimmy Martínez, mánager del de Cervera, ha hablado sobre el hambre de Marc y las ganar incluso que ya tiene por seguir agrandando su leyenda.

Marc Márquez sigue disfrutando de haber conquistado su novena corona del motociclismo. El español ensalzó aún más su figura en el olimpo del motor después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su historia. Todo dejando un relado de superación increíble que ha dotado a este título de un valor especial.

Marc no solo ha dominado de principio a fin un mundial en el que no ha tenido rival, también ha asentado las bases de un proyecto con Ducati que le convierte en el principal candidato al título la temporada que viene.

Jimmy Martínez, su mánager, desveló un pensamiento del de Cervera el día que volvió a ser campeón del mundo 2.184 días después: "Es un tío incansable en todo lo que hace. Él está viendo la tele y está haciendo abdominales, es una bestia. La verdad que, bueno, lo vivimos de verdad, incluso cuando estás muy cerca de él, alucinas. Porque es un tío que está ahora en un nivel, en todos los aspectos, espectaculares. Está pensando en el 26. O sea, que es algo brutal".

Jimmy también recordó el momento en el que se unió a Marc: "La verdad que cuando empezamos a trabajar juntos empezamos en uno de los momentos más complicados. Al final, yo le dije 'si alguien puede, eres tú'. Vamos a hacer la estrategia, vamos a decidir muy bien cuáles son los pasos que hay que dar. Y a partir de ahí intentémoslo, que peor de lo que estábamos ya no podemos estar".

"Empezamos el camino paso a paso, sin ponernos prisa, pese a que es verdad que la edad era, lógicamente, un reloj de arena y teníamos que, de algún modo, encontrar ese punto de inflexión relativamente ágil. Pero bueno, la verdad es con este chico es todo es más fácil. Al final, enseguida empezó a salir todo el plan, como estaba establecido, a la primera y ahora estamos aquí, que es un sueño, la verdad", aseguró el mánager en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.