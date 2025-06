Los dos sueños de Marc Márquez cuando era un niño: no sólo ser piloto de MotoGP

Marc Márquez, a sus 32 años, ya es uno de los pilotos más laureados de la historia del motociclismo: acumula ocho títulos mundiales y quiere el noveno con la Ducati para igualar a Valentino Rossi. Según avanzan los fines de semana está aumentando su ventaja sobre su hermano Alex y también sobre Pecco Bagnaia, su compañero de equipo (32 puntos sobre Alex y 93 sobre Pecco).

Aquel niño que soñaba con llegar a ser piloto de MotoGP ahora es uno de los nombres más importantes de la historia de la competición. Pero no sólo soñaba con ser piloto, también con ser mecánico de motos.

Lo ha desvelado Marc en un evento de 'Technogym Village', en palabras que recoge 'Motosan' este martes: "Mi primer sueño era ser piloto, después mecánico... pero sí, todo lo que era deporte me encantaba desde pequeño". Las motos siempre fue su gran pasión.

También ha hablado de su relación con su hermano Alex. Ambos se están jugando el mundial de MotoGP semana a semana: "Con mi hermano me siento una persona muy afortunada. Puedo elegir lo que me gusta y a la vez lo que me está sirviendo de entrenamiento para la moto lo hago con mi hermano, que al final se convierte en mi compañero de entrenamiento".

Salir en bicicleta es uno de sus grandes hobbies, aunque Marc debe ser prudente y adaptar los entrenamientos a la competición: "Me gusta mucho la bici, pero también debo entender qué me sirve para mi deporte. Siempre hacemos dos o tres horas. Porque sí, se puede hacer más. Pero para nuestro deporte es el entrenador quien te guía un poco".

Su preparación física es muy intensa: gimnasio, bicicleta y también entrenamientos con la moto, claro. "Por semana voy al gimnasio mínimo tres días. Después hacemos bici... y la moto. Mínimo tres días y si puedo cuatro, cuatro. Pero es mi entrenador quien me para porque para mí el entrenamiento es un estilo de vida. Si no hago una horita de gimnasio no estoy contento", sentencia Marc.

Mugello, próxima parada

El Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello es la cita de este fin de semana en MotoGP. Un escenario en el que Pecco Bagnaia es el gran favorito. Allí ha ganado los tres últimos años con la Ducati y allí Marc no sube a lo más alto desde la temporada 2014 con la Honda. Un año aquel en el que logró la locura de diez victorias seguidas.