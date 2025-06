GP de Italia en Mugello MotoGP 2025: horarios de clasificación, sprint y carrera y dónde ver en TV

Tras una semana de parón regresa MotoGP volando desde Aragón hacia tierras italianas. El trazado de Mugello vuelve otro año más a ser escenario de carreras de Moto3, Moto2 y la categoría reina del motociclismo. Se trata de la novena cita de la temporada 2025.

Ducatise presenta como gran favorito a llevarse el triunfo, siendo Marc Márquez el piloto más en forma de la parrilla. Bien es cierto que no es un circuito que se le dé especialmente bien ya que solo ha ganado en una ocasión allá por 2014.

El de Cervera busca ampliar su distancia en el liderato con su hermano Alex, corredor de Gresini, y su compañero en el box, Pecco Bagnaia, quien corre en casa. A partir del viernes 20 de junio comienzan los entrenamientos siendo el turno de la categoría reina a las 10:45 y a las 15:00 hora peninsular española.

El sábado 21 se celebrará la clasificación para definir la parrilla de salida a partir de las 10:50 horas. En la misma jornada se repartirán los primeros puntos del finde con la carrera a sprint. Se disputará a las 15:00 hora peninsular española y será a once vueltas.

Finalmente, el domingo 22 llegará el turno de la carrera donde se repartirá el mayor botín de puntos. El semáforo se apagará a las 14:00 hora peninsular española y será a 23 vueltas. En este caso, la web de laSexta realizará un minuto a minuto de lo que acontezca. En TV, se podrá ver en la plataforma 'DAZN'.

Our works of art will be racing at Mugello this weekend! 🖌️🖼️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Z4sLR3egA4