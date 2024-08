Malacostumbrados nos tiene Marc Márquez con esas espectaculares salidas en MotoGP. Tanto es así que mucha veces se olvida que, a pesar de que parezca de otro planeta, sigue siendo humano. Y los humanos fallan. Él, en Austria, erró en una arrancada en la que pasó de ser tercero a 14º.

Ya desde que se apagó el semáforo se vio que algo no iba bien. No tenía velocidad. No tenía aceleración. No era capaz de mantener a raya a los que estaban tras él y mucho menos de tratar de atacar a las dos Ducati que salían por delante.

Para rematar se fue por fuera en la primera curva, y perdió un sinfín de posiciones en una prueba en la que, en el sprint, se fue al suelo.

Al parecer, el 'holeshot' de su Ducati del equipo Gresini habría fallado en el arranque en el Red Bull Ring, provocando esa mala salida de Márquez en Austria.