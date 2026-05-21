Nadal desata su "máxima admiración" por Sinner antes de Roland Garros: "Lo que está haciendo es..."

El extenista español ha aplaudido el rendimiento del número uno del ranking ATP en lo que llevamos de año, asegurando que, quitando a Carlos Alcaraz, no tiene rival en el circuito.

Jannik Sinner está haciendo historia. El tenista italiano está completando un año impresionante después de ganar seis Masters 1000 consecutivos y lograr el ansiado 'Career Golden Masters' en Roma. Ahora, se enfrenta a Roland Garros, el único Grand Slam que no ha conquistado.

Ante los títulos que ha cosechado este año, una leyenda del tenis como es Rafael Nadal se ha deshecho en halagos ante el número uno del mundo. "Lo que está haciendo es algo muy, muy difícil, tiene una constancia tremenda. Máxima admiración por lo que hace y por cómo lo hace", ha comentado Nadal durante el estreno de su documental.

Preguntado por la prensa sobre cuál podría ser el límite del de San Cándido, el manacorí no ha puesto una fecha concreta. "¿Cuál puede ser su límite? La vida. Será la vida la que decida cuál será su techo. Su personalidad, su motivación, su cuerpo, cosas que no se pueden prever en el futuro", añade Rafa.

Por último, Nadal ha hablado acerca de los rivales que podrían hacer frente al italiano, a pesar de la abismal diferencia de nivel que hay entre tenistas como Carlos Alcaraz y Sinner con el resto del circuito ATP.

"Y luego veremos a los rivales. Por el momento parece que solo tiene uno, que es Carlos Alcaraz; los demás están lejos y eso mentalmente te permite enfrentar todo con mayor tranquilidad", concluye Nadal.

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