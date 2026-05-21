"No creo que sea un Alcaraz": Toni Nadal elogia a Rafa Jódar y lo compara con Carlos

El mítico entrenador de Rafa Nadal ha aplaudido el rendimiento de la promesa española del tenis, y asegura que en un futuro cercano pondrá "en problemas a los mejores del mundo".

Rafa Jódar es uno de los tenistas favoritos que estarán presentes en Roland Garros. El madrileño se ha convertido en el máximo exponente del tenis español ante la ausencia de Carlos Alcaraz por su lesión en la muñeca derecha, y se espera mucho de él.

En el Abierto de Francia parte con posibilidades de llegar a las últimas rondas como en los torneos previos, y una leyenda del tenis le augura un gran futuro. En concreto, Toni Nadal, legendario entrenador de su sobrino Rafa Nadal, ha colocado al de Leganés como una de las promesas del tenis.

"No creo que sea un Alcaraz, pero va a poner en problemas a los mejores del mundo", asegura Toni en una entrevista para 'Men´s Health', comparando a Jódar con Carlitos.

Además, Toni también ha destacado la actitud del joven tenista, resaltando su carácter maduro y humilde. "Ambos sabemos que cuando salgas a jugar contra Alcaraz o Sinner tendrás menos probabilidades de ganar, pero lucha e intenta estar presente todo el tiempo; y, al final, es probable que tengas tu recompensa", añade Nadal.

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