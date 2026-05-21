"Bienvenido, amigo mío"
Novak Djokovic ficha a un extenista como su nuevo entrenador para Roland Garros
El veterano tenista ha anunciado la incorporación de su compatriota Viktor Troicki a su equipo de cara al Abierto de Francia en busca de su vigésimo quinto Grand Slam.
Novak Djokovic cuenta con un nuevo aliado para completar su objetivo de ganar 25 Grand Slams. El tenista serbio ha anunciado en su cuenta de Instagram, mediante una publicación, el fichaje de Viktor Troicki, extenista serbio, como su entrenador de cara a Roland Garros.
"Bienvenido amigo mío, compañero y ahora entrenador... Victor Troicki", ha escrito 'Nole' en sus redes sociales. De esta forma, el tenista serbio busca completar un equipo acorde a su objetivo de llevar un último major antes de retirarse.
Troicki, a sus 40 años, será el sustituto de los anteriores técnicos de Djokovic: Nenad Zimonjic y Dusan Vemic. Pese a llevar unos pocos años retirado como profesional, el ganador de la Copa Davis 2010 cuenta con experiencia entrenando a Miomir Kecmanovic.
Incluso, esta no es la primera vez que Troicki entrena a Djokovic, ya que en los Juegos Olímpicos de París 2024 formó parte de su equipo, donde ganó su ansiado oro olímpico ante Carlos Alcaraz.
Esta vez, Novak buscará completar la increíble hazaña de ganar 25 majors en el Abierto de Francia, a pesar de las lesiones que arrastra desde hace años.
