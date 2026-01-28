Aston Martin ya está en Barcelona y traza su plan para saltar a la pista este jueves

El nuevo AMR26 diseñado por Adrian Newey ha llegado a Barcelona y rodará las jornadas de jueves y de viernes.

El Aston Martin, con la novedad del motor Honda y el ingeniero Adrian Newey como jefe, ya está en Barcelona. Y su plan es estar en pista el jueves y el viernes para obtener los primeros datos de la pretemporada. Unos datos que son fundamentales para esta nueva era de la Fórmula 1 que para algunos equipos ya empezó hace unos días.

Porque desde el lunes los equipos ruedan en Montmeló. Pero Aston Martin no. La escudería de Lawrence Stroll lanzó un comunicado informando que trabajaban para poder rodar jueves y viernes. Y así será. Fernando Alonso y Lance Stroll podrán probar el nuevo AMR26 diseñado por Adrian Newey.

El equipo habría llegado más tarde por orden de Newey. El ingeniero quería apurar hasta el final para encontrar algo más rendimiento en el nuevo monoplaza.

Los mecánicos montarán las piezas en la noche de este miércoles y quizá a media mañana del jueves se pueda ver al Aston Martin verde ya rodando.

Mercedes, los más rápidos

Si hay un equipo que parece haber hecho los deberes ese es Mercedes. Tanto George Russell como Kimi Antonelli han podido rodar muchas vueltas y marcar los mejores tiempos. Por delante de los Red Bull de Max Verstappen y de Isack Hadjar. El joven francés tuvo un duro accidente y hará trabajar a los de las bebidas energéticas para arreglar el coche antes de que acaben los test.

McLaren, los campeones del mundo, se han estrenado en Barcelona este miércoles con Lando Norris. Oscar Piastri rodaría este jueves.

A quien no se ha visto ni lamentablemente se verá es a Carlos Sainz, que tendrá que esperar a las rondas de Bahréin. Williams no pasó el 'crash test' de la FIA y no rodarán en toda la semana en Montmeló. Una muy mala noticia para un equipo que con ese motor Mercedes podría tener mucho que decir.