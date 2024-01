Sébastien Loeb se ha posicionado como el máximo contrincante de Carlos Sainz en la lucha por el Dakar 2024. Tras los problemas de Nasser Al Attiyah, el piloto francés es ahora la principal baza del equipo BRX para ser los reyes del desierto.

El francés comenzó la etapa a 29 minutos del madrileño. Sin embargo, mantiene las esperanzas por competir con Sainz hasta el final: "Es una diferencia importante, pero esto es el Dakar. Se está corriendo muy rápido. Todo el mundo acelera al máximo y el nivel es muy alto".

Además, Loeb no ha dudado en elogiar la garra de Sainz en todo momento: "A este ritmo, es normal que se rompan cosas y pasen cosas. Por ahora todo va bien para nosotros… pero 'el viejo' [Sainz] no se rinde nunca".

El piloto de BRX ha conseguido recuperar tiempo al madrileño en la última etapa, situándose ahora a 19 minutos del liderato. En un terreno más duro, el Podrive Hunter ha conseguido obtener una cierta ventaja que permite a Loeb mantenerse vivo en la general: "Por ahora, todo va bien para nosotros. Solo tenemos que seguir así y encontrar una solución a los pinchazos para las últimas etapas con piedras. Y ya está".

Por otro lado, Loeb ha revelado la curiosa anécdota de su batalla con Sainz al final de la etapa: "Lo alcancé y pude superarlo en un río seco. Pero al cabo de un momento él me alcanzó, se puso a nuestra altura y por la ventanilla me hizo un gesto: 'cucú, estoy aquí', antes de acelerar. Me parece que no le gustó verse adelantado".