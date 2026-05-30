Locura en la salida de la 'sprint' en Mugello: genialidad de Márquez y una pelea al límite

El ilerdense, que partía desde la cuarta posición, dejó una remontada fantástica para ponerse líder. Sin embargo, más tarde terminó cayendo hasta la sexta posición.

Marc Márquez ha comenzado el Gran Premio de Italia con buenas sensaciones. El de Cervera ha conseguido marcar el cuarto mejor tiempo en la clasificación. Una posición algo alejada del liderato pero que Marc se ha encargado de hacer buena con una salida increíble en la 'sprint'.

El ilerdense se ha puesto primero con varios adelantamientos magistrales. Aún así, no ha podido conservar la posición después de que Raúl Fernández le superar momentos después de que Márquez asaltara el liderato.

Marco Bezzecchi, que partía desde la 'pole', ha llegado a estar sexto peleando con el propio Marc. El de Ducati, tras dejar una salida increíble, no ha podido evitar caer hasta la sexta posición aunque luego ha sido capaz de recuperar alguna posición.