La reflexión de una leyenda del tenis sobre la debacle de Djokovic en Roland Garros: "En Wimbledon..."

Boris Becker deja un mensaje muy llamativo poniendo a 'Nole' como uno de los favoritos en el tercer 'Major' del año tras su pronta eliminación en la tierra de París.

Novak Djokovic fue el protagonista de una nueva sorpresa en Roland Garros. El serbio, tras la eliminación de Jannik Sinner, era uno de los grandes favoritos a levantar el título pero Joao Fonseca le negó la continuidad en el Abierto de Francia.

El brasileño remontó un marcador de 2-0 en sets dejando una actuación memorable ante uno de los candidatos. 'Nole' analizó la derrota con cierta tranquilidad asumiendo que Fonseca había sido mejor y que le había faltado fortaleza a nivel físico.

Boris Becker, ganador de seis 'Majors' y leyenda del tenis, le quita importancia a esta derrota de Djokovic. Es más, le sitúa como uno de los grandes favoritos a Wimbledon apuntando una clave importante que podría darle superioridad a 'Nole'.

"Novak no sabía antes del torneo si estaba en plena forma. Desde hoy, como muy tarde, sabemos que sí lo está.. Ese es su próximo gran objetivo y, tras sus actuaciones esta semana,de ganar el título allí", asegura Becker en declaraciones que recoge 'Eurosport'.