La 'caza' de Márquez a Di Giannantonio en la 'sprint' del Gran Premio de Brasil

El ilerdense se apuntó la primera victoria de la temporada después de adelantar al italiano a falta de tres vueltas para el final. Fabio había liderado toda la prueba pero Marc no perdió en ningún momento su estela y esperó al momento final para asestar el golpe definitivo.

Marc Márquez ya tiene su primera victoria de este 2026. El de Cervera se ha impuesto en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Brasil superando a Fabio Di Giannantonio a falta de tres vueltas para el final.

Marc no comenzó de la manera más agresiva. Salió tercero y adelantó a Marco Bezzecchi en la salida. Sin embargo, Quartararo le arrebató el segundo puesto también al comienzo presagiando una carrera dura para el de Cervera.

Sin embargo, Marc se hizo fuerte en la segunda plaza tras adelantar al de Yamaha y en ningún momento perdió la estela de Di Giannatonio. Poco a poco le fue dando 'caza' con paciencia e inteligencia. Márquez esperó al momento clave para pasar a Fabio.

A tres vueltas del final, el vigente campeón le asestó el golpe final al que había liderado durante toda la carrera. Marc dejó sin casi tiempo para reaccionar a Fabio para apuntarse la primera victoria de la temporada y dar así un golpe encima de la mesa tras las dudas del Gran Premio de Tailandia.

Jorge Martín también fue una de las grandes sorpresas. El madrileño aprovechó un erro de su compañero Bezzecchi para asentarse en la tercera posición. Jorge mantuvo un buen ritmo y terminó emocionándose tras la carrera con el podio conquistado. Parece que comienza a ver la luz a final del túnel.