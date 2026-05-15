Viñales explica la ausencia de Jorge Lorenzo en su equipo: "Estamos en una situación diferente"
El piloto de KTM regresa este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, pero sin la compañía de su 'coach', Jorge Lorenzo.
Maverick Viñales reaparece este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, pero sin Jorge Lorenzo a su lado. Su 'coach', anunciado el pasado invierno', se ha distanciado en las últimas semanas.
Y el de KTM ha explicado cuáles son los motivos de ese distanciamiento en las últimas carreras: "Nuestra colaboración está igual que antes. Simplemente, tengo que estar al 100% para poder aprovechar realmente a Jorge Lorenzo. Así que, de momento, estamos en un proceso muy diferente".
Siguen en contacto, pero Lorenzo no está acudiendo a los Grandes Premios: "En este momento estamos en una situación muy diferente a la que afrontábamos. Por supuesto, estamos en contacto. Lo más importante ahora mismo es que lo primero que necesito saber es si voy a estar al 100%. Lo de Jorge Lorenzo es una de las últimas cosas que tengo que aclarar en este momento".
Su lesión ha sido realmente delicada: "No sé en qué momento empezó a salirse ese tornillo del hombro. Llegué bastante bien a Sepang; sin embargo, de repente, lo perdí todo. Paré, creo que después de la caída de Sepang, durante dos semanas. Después, empecé con muchos problemas en el hombro".
"Así que ahora mismo no puedo utilizar a Jorge Lorenzo para aquello para lo que estaba pensado. Primero necesito estar al 100% y después usarlo de la manera correcta", explica un Viñales que tratará de encontrar sensaciones este fin de semana en Montmeló, aunque con mucha precaución.
