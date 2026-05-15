Dovizioso no descarta la retirada de Marc Márquez este año: "Si la situación no mejora..."

El tres veces subcampeón de MotoGP cree que esta última lesión de Marc en el hombro podría provocar su retirada de la competición.

Aunque Marc Márquez no está presente en el Gran Premio de Cataluña, todos hablan de él. Pasó por el quirófano el domingo pasado para que los médicos le retiraran el tornillo que tenía suelto en el hombro. Además, fue intervenido del pie después de su caída en el fin de semana de Le Mans.

Andrea Dovizioso, tres veces subcampeón de MotoGP, advierte de que si no mejora podría decir ya adiós a la competición: "Si la situación no mejora, creo que llegará al punto en que tendrá que retirarse".

"Probablemente conseguirá mejorarlo, pero hablo como aficionado. Como aficionado, ver las carreras y ver la batalla es lo que busco. Así que si vuelve más competitivo de lo que está ahora, entonces realmente puede intentar ganar un campeonato. No este año, pero intentar ganar un campeonato, intentarlo en serio", dice en palabras que publica 'Motosan' este viernes.

Analizando el mundial de este año, Andrea no ve a Aprilia tan superior al resto y pone de ejemplo al Marc del año pasado: "No son claramente superiores, pero eso también es porque ser claramente superior en el MotoGP actual es imposible. Igual que el año pasado, Marc no fue tan superior".

"No estaba tan por delante; estaba muy ajustado la mayor parte del tiempo, pero consiguió crear esa impresión, incluso en sus rivales. Y como resultado, esa pequeña diferencia al principio del año va creciendo gradualmente, aunque no sea real", detalla uno de los grandes rivales que ha tenido Marc en su carrera.

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