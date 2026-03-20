La confesión de Marc Márquez sobre su lesión en el hombro: nadie lo imaginaba

El eneacampeón del mundo se ha sincerado en Brasil sobre cómo se ha desarrollado la lesión que sufrió en el hombro derecho al término de 2025.

En el Gran Premio de Indonesia de 2025, Marc Márquez fue embestido en la salida por Marco Bezzecchi y sufrió una importante lesión en el hombro derecho que le impidió estar en las últimas carreras de la temporada.

Eso sí, el piloto de Ducati ya tenía el título en el bolsillo desde Japón y optó por no forzar para llegar en las mejores condiciones posibles a 2026.

Sin embargo, la evolución no fue la esperada y el '93' ni siquiera está aún al 100% en lo que a físico se refiere.

En la previa del Gran Premio de Brasil, el de Cervera ha reconocido que "el hombro sigue mejorando", pero ha confesado algo que nadie imaginaba.

"He podido hacer dos días de motocross casi seguidos, lo que antes de Tailandia era imposible", ha explicado Márquez.

El seis veces campeón de MotoGP afirma que "el dolor era demasiado", pero ahora está "feliz con la evolución".

Sobre el Autódromo de Goiania, un trazado nuevo para todos los pilotos, el ilerdense no tiene dudas de que "ya en la práctica o el sábado, todo el mundo se sabrá perfectamente el circuito".