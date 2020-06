Casey Stoner, bicampeón de MotoGP (Ducati 2007 y Honda 2011), no pudo verse las caras con Marc Márquez en la pista. El australiano, que no hace mucho habló del catalán, ha vuelto a hacerlo para mandarle otro pequeño 'dardo' y para enseñar a sus rivales el camino para ganarle.

"Tengo la sensación de que Márquez está constantemente en el límite, y a veces de manera innecesaria. Si lo llevas más allá, hasta que no esté cómodo, puede cometer errores. Pero no se le puede ganar jugando a su juego, nadie es mejor que él en eso", afirma en palabras para 'MotoGP.com'.

Para Stoner, la mejor forma de ganar a Márquez es "tratar de encontrar tu velocidad en otras áreas": "Lo mejor sería ponerse en cabeza y hacer vueltas rápidas al comienzo de la carrera para que te persiga. Su velocidad de reacción es de otro mundo, es increíblemente rápido".

"¿Que si podría derrotar a Marc? Lorenzo, Dovizioso y otros a los que he vencido le han ganado. No veo por qué yo no lo lograría. Eso sí, Márquez es muy fuerte en pista, y creo que trabaja más duro que todos los demás. Si haces eso, los resultados terminan llegando", cuenta.

Stoner considera que en el 'paddock' hay un problema de "orgullo": "Los pilotos son muy orgullosos. Todos quieren que la moto se adapta a ellos, pero es más fácil cambiarte a ti mismo. Si quieres vencer a Marc, debes enfrentarte a tus debilidades".

Casey Stoner se retiró en 2012, en un anuncio que sorprendió a todos en el mundo del motociclismo. El australiano, último campeón de Ducati, era uno de esos genios del asfalto.