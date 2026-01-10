Serio 'dardo' de un campeón de Wimbledon a Alcaraz por su ruptura con Ferrero: "Por unos pocos dólares..."

Pat Cash, sin dar nombres, comentaba la situación del tenis actual y opinaba sobre la decisión de los tenistas de cambiar de entrenador. Para él, es mucho más importante el rendimiento del jugador con su técnico que poder conseguir mejores acuerdos económicos.

A las puertas de comenzar la temporada 2026 de tenis que arrancará este 12 de enero con el Open de Australia, la noticia que marcó el final del año pasado sigue dando mucho que hablar. Se trata de la ruptura de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero, el que fuera su entrenador durante más de siete años y prácticamente toda su trayectoria deportiva.

Pat Cash, ganador de Wimbledon en 1987, ha criticado duramente la facilidad que existe en el tenis actual para poner fin a las relaciones entre entrenadores y jugadores dejando caer, a su vez, un disimulado 'dardo' hacia Carlitos.

"Seguir con un entrenador funciona, los mejores tenistas han tenido éxito haciéndolo. Estamos viendo una tendencia de jugadores que se deshacen de sus entrenadores por unos pocos dólares... ¿A dónde los ha llevado eso?", declaraba contundentemente el australiano. Sin dar nombres pero de forma muy directa daba así su opinión de lo sucedido con el número uno del mundo en el ranking ATP.

Cash ponía en valor también la importancia de tener un buen entrenador: "Como exjugador, le estás vendiendo tu conocimiento intelectual de 30 o 40 años de conocimiento y experiencia a un jugador y eso es invaluable".

Por último, afirmaba para 'Tennis365' que esta es una situación habitual que no beneficia a los propios tenistas: "Le das a un jugador todo tu conocimiento y quieres consolidarlo en una buena carrera. Lo que suele pasar es que toman esa información y se van. Lo vemos mucho y, por lo general, no funciona y se perjudican a sí mismos".

De esta manera, Cash cerraba sus críticas declaraciones. Alcaraz, por otro lado ya ha comenzado su año deportivo venciendo a su máximo rival, Jannik Sinner en un partido de exhibición en Corea del Sur. Ahora, Carlitos se prepara para afrontar esta temporada nueva para él, que pondrá a prueba su capacidad de superación y adaptación tenística.