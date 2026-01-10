Muere Hans Herrmann, expiloto de Fórmula 1 y mito del automovilismo

Como ha confirmado el equipo alemán, el histórico conductor perdió la vida el pasado viernes. Todo un mito del automovilismo acumulaba más de 80 victorias en todo tipo de categorías.

Duelo en el mundo del automovilismo tras el fallecimiento de Hans Herrmann, expiloto de Fórmula 1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans. A sus 97 años era todo un mito de la conducción tras la impresionante cantidad de éxitos logrados a lo largo de sus 18 años de trayectoria deportiva.

El expiloto participó en todas las grandes carreras de resistencia, figura clave en la historia de Porsche dentro del automovilismo. Durante los primeros años de su trayectoria triunfó en la mayoría de las pruebas relevantes de su categoría, lo que le impulsó para llegar a la Fórmula 1 y comenzar a hacerse un hueco como uno de los pilotos más fiables de todos los tiempos.

El alemán fue fichado por Mercedes-Benz para su equipo de fábrica. Más tarde fue compañero del histórico Juan Manuel Fangio, aunque no fue hasta su llegada a Porsche que se proclamó campeón en la Carrera Panamericana y la Mille Miglia, lo que le hizo destacar por encima del resto en su categoría.

De la mano de la marca alemana también logró la primera victoria general de Porsche en una carrera del Campeonato Mundial de Marcas de Resistencia, junto a Olivier Gendebien.

En 1970 fue cuando realmente pasó a la historia cuando se coronó en Le Mans, tras perder por poco el año anterior, dándole así al equipo alemán su primer título en la reina de las carreras de resistencia. Fue su última carrera. Tras su retiro se dedicó a pasar tiempo con su familia aunque aún tuvo un papel muy presente en Porsche, siendo una figura muy importante para el museo de la marca que realizó exhibiciones por todo el mundo.