La atrevida sentencia de una leyenda sobre Carlos Alcaraz y Sinner

John Isner, uno de los mejores sacadores de la historia del tenis, considera que es más probable que el murciano completo el 'Career Grand Slam' antes que el italiano.

Tras las finales de Roland Garros, Wimbledon y US Open, el debate en torno a quién será mejor entre Carlos Alcaraz y JannikSinner no cesa.

Durante el pódcast 'NothingMajor', John Isner se ha posicionado del lado del nuevo número 1 del mundo a la hora de señalar quién de los dos completará antes el denominado 'Career Grand Slam'.

Este hito versa en sumar al menos uno de cada 'major', y a ambos les falta uno. Mientras que el murciano no tiene en sus vitrinas el Open de Australia, donde no ha pasado de cuartos de final, al italiano le falta Roland Garros.

Para el estadounidense, una leyenda del tenis por su poderoso servicio, será Carlitos el que consiga primero tal logro.

"Creo que, simplemente por ser el próximo Grand Slam. Es extraño que no le haya ido tan bien en ese torneo (Open de Australia)", ha explicado,

"Es extraño que no lo haya hecho con el nivel al que le vimos en el US Open. Si lo consigue, nadie le ganará", ha añadido.

Hasta la fecha, son ocho los tenistas masculinos que han logrado el 'Career Grand Slam': Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.