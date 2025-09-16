El fiscal general aporta la fianza de 150.000 euros que le impuso el Supremo

El fiscal general del Estado, a su salida el pasado viernes del Tribunal Supremo tras el tradicional acto de apertura del año judicial.

Los detalles Álvaro García Ortízha aportado al Tribunal Supremo un aval de 150.000 euros para cubrir la fianza pecuniaria que le impuso el juez Ángel Hurtado.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aportado al Tribunal Supremo un aval de 150.000 euros para cubrir la fianza pecuniaria que le impuso el juez Ángel Hurtado. El fiscal ha afianzado parte de su patrimonio porque no dispone de ese dinero en sus cuentas bancarias.

Del mismo modo, García Ortiz recurrirá en apelación el auto en el que se le imponía esta fianza de 150.000 euros, al considerar que es desproporcionada.

Este lunes conocíamos que la defensa de Alberto González Amador recurrió la decisión del juez Hurtado de fijar en 150.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, solicitando que se eleve al doble (300.000 euros) por los "daños morales" sufridos.

Una decisión que argumenta en que varios dirigentes políticos como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, o su homólogo en Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, le llamaran "defraudador confeso". También menciona la defensa del empresario a la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, así como la vocal de Más Madrid, Manuela Bergerot. En este punto, cabe destacar que el Alto Tribunal ya rechazó una demanda del empresario contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por este comentario.

Asimismo, pide que se elimine el "error material" cometido por Hurtado por incluir el importe de "la multa contemplada para el delito de revelación de secretos del art. 417 CP" en el cálculo de la fianza pecuniaria fijada en el auto de apertura de juicio oral. Para la defensa, "resulta hasta matemáticamente evidente que no ha sido así".