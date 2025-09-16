Ahora

"Me encanta jugar contra los mejores"

El reto de la gran joya del tenis a Carlos Alcaraz

Joao Fonseca se ha mostrado muy confiado en poder medirse contra el número 1 del mundo y ganarle en la Laver Cup.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

San Francisco acogerá este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, la octava edición de la Laver Cup.

Por parte del equipo europeo estarán Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, FlabioCobolli, Tomas Machac y JakubMensik.

El del resto del mundo lo conformarán Jenson Brooksby, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka.

Pues bien, en declaraciones que recoge 'Sportskeeda', el brasileño Fonseca no ha dudado en pedirle a su entrenador, el legendario Agassi, que le dé la oportunidad de medirse a Carlitos.

"Me encanta jugar contra los mejores, Carlos (Alcaraz) o Sascha (Zverev) estarían genial. Si Andre me escogiera para cualquiera de ellos, estaría listo", ha señalado.

"Voy a llevar grandes vibras y, espero, un gran tenis que ayude a llevarnos el trofeo", ha añadido.

Tras ganar el ATP 250 de Buenos Aires el pasado mes de febrero, el primer título de dicha categoría de su carrera, con solo 18 años, Fonseca se destapó como la gran promesa del tenis. Sin embargo, por el momento, hablar de ganar a Alcaraz sean palabras mayores.

