La opinión de Marc Márquez sobre el 'rescate' de Stoner a Pecco Bagnaia

El campeón australiano ha estado presente en el box del italiano este lunes durante los test de MotoGP en Misano.

Tras un fin de semana desastroso en San Marino en el que no puntuó en la sprint y no terminó la carrera larga, PeccoBagnaia parece haber hecho algo de 'reset' este lunes.

En los test celebrados en Misano, el '63' ha terminado en octava posición y sus sensaciones han mejorado considerablemente con las mejoras traídas por Ducati.

En su box se ha visto durante toda la jornada a Casey Stoner, quien parece haber acudido al rescate del bicampeón de MotoGP.

"Es genial tener este tipo de relación con él, súper útil. Casey siempre es muy analítico en las cosas, a veces un poco demasiado, pero fue muy importante para mí tenerlo hoy", ha señalado Bagnaia tras los test.

De hecho, si por Pecco fuera, el campeón australiano le acompañaría a cada circuito: "Si pudiera, le tendría [en el box] siempre, claro que sé que no es posible".

Sobre la presencia del 'aussie' le han preguntado a Marc Márquez, que se ha limitado a explicar que toda ayuda es buena para su compañero.

"Creo que más que desviarse del camino están intentado encontrarlo. Todo puede sumar, al final les faena del piloto y el técnico filtrar, junto a los ingenieros concretos, toda la información y buscar ese camino, pero como más opiniones tengas mejor y se ha visto que en el test ha dado un paso adelante a nivel de tiempos", ha señalado al respecto.